WTA Berlin: Jessica Pegula biegt spannendes Endspiel gegen Anna Kalinskaya

Jessica Pegula schaffte mit einem wahren Kraftakt den Endspiel-Erfolg beim WTA-Tour-500-Rasenevent in Berlin gegen die Russin Anna Kalinskaya.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.06.2024, 16:20 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula hat in Berlin ihr erstes Turnier auf Rasen gewonnen

Mit einer unglaublich kämpferischen Leistung holte sich die US-Amerikanerin Jessica Pegula den Titel beim WTA-Tour-500-Event in Berlin: Die in der deutschen Bundeshauptstadt an vier gereihte Dame aus Buffalo rang im Endspiel die Russin Anna Kalinskaya in drei Sätzen mit 6:7 (0), 6:4, 7:6 (3) nieder. Es war der erst fünfte Turniersieg der Nordamerikanerin, der erste in der 500er-Kategorie überhaupt.

Zunächst musste Pegula ihr Semifinale gegen die Turnier-Nummer-eins und Landsfrau Coco Gauff zu Ende spielen, das am Samstag wegen Regens beim Stand von 7:5, 6:6 (3:1) aus Pegulas Sicht abgebrochen werden musste. Gauff holte jedoch nur einen weiteren Punktgewinn, der Endstand im Tiebreak des zweiten Satzes lautete zum Schluss 7:2. Damit war die Bahn frei für das Match-Up mit der 25-jährigen Ostslawin.

Putintseva gewinnt in Birmingham

Im hochspannenden Final-Duell wehrte Pegula ganze fünf Championship-Bälle ihrer Gegnerin ab und bedankte sich am Ende sehr emotional beim zahlreich erschienen Publikum: “Es ist großartig ein Damen-Finale im Steffi Graf Stadium vor vollem Haus zu spielen. Wir lieben das. Deshalb spielen wir.”

Beim parallel abgehaltenen WTA-Tour-250-Event in Birmingham holte sich die Kasachin Yulia Putintseva den Titel. Sie sorgte für einen 6:1,-7:6-(8)-Finalerfolg über die Australierin Ajla Tomljanovic und sicherte sich damit ihren erst dritten Turniererfolg auf der großen Damen-Tour.

