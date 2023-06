WTA Berlin: Jule Niemeier fordert Ons Jabeur

Nach überstandener Qualifikation beim WTA-Turnier in Berlin geht es für Jule Niemeier heute gegen Ons Jabeur. Live bei Servus TV.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 08:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jule Niemeier versucht in Berlin die Rasenform des Vorjahres zu finden.

Das Steffi-Graf-Stadion wird der Schauplatz sein, an dem sich die Viertelfinalistin des Vorjahres mit der aktuellen Nummer sechs des WTA-Rankings messen wird. Ons Jabeur ist nicht nur auf Grund der Weltranglistenpositionen die klare Favoritin gegen die Dortmunderin, die aktuell Rang 120 der Weltrangliste ausfüllt.

Zuletzt gab es für Jule Niemeier wenig Grund für Jubel. Vier Erstrundenpleiten am Stück sammelte die Aufsteigerin des vergangenen Jahres. Auch die Rückkehr auf Rasen in der vergangenen Woche konnte den aktuellen Trend nicht stoppen. Gegen Heather Watson war erneut zum Auftakt bereits Schluss. Ein Schicksal, das Niemeier in diesem Jahr bereits zwölf Mal passierte. Lediglich bei drei Turnieren reichte es für mehr als die erste Runde.

Folgerichtig war der Fall aus den Top100 und die Teilnahme an der Qualifikation beim Turnier in Berlin. Zumindest ein Sprungbrett, um mit zwei Siegen und mit positiveren Gefühlen in das Match gegen die Wimbledon-Finalistin des Vorjahres zu gehen.

Ons Jabeur Titelverteidigerin in Berlin

Ons Jabeur hat nicht nur auf Rasen ihre spielerische Klasse bewiesen. Jedoch geht Jabeur als Titelverteidigerin in das Turnier und gehört definitiv zum Favoritenkreis der diesjährigen Ausgabe. Auch wenn der heutige Auftritt das erste Rasenmatch des Jahres für Jabeur ist, sollte sie von ihrer dominanten Spielweise auf dem Grün nichts eingebüßt haben.

Ein Sieg von Jule Niemeier wäre zum aktuellen Zeitpunkt definitiv eine große Überraschung. Jedoch bleibt die Hoffnung, dass die beiden Siege aus der Qualifikation das Gefühl für den Rasen aus dem letzten Jahr zurückbringen und das Match der Auftakt zu einer neuen Erfolgsgeschichte sein kann.