WTA Berlin: Jule Niemeier gelingt Sensation gegen Ons Jabeur

Jule Niemeier konnte ihren Aufwind aus der Qualifikation nutzen und siegte gegen Ons Jabeur 7:6(4), 6:4.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.06.2023, 19:57 Uhr

© Getty Images Durfte wie in Wimbledon jubeln: Jule Niemeier besiegte Ons Jabeur.

Jule Niemeier siegte am Abend mit einer konzentrierten Leistung in der ersten Hauptrunde gegen Titelverteidigerin Ons Jabeur. Spielerisch erinnerte Niemeier auf dem Rasen des Steffi-Graf-Stadions an die Leistungen ihres letztjährigen Viertelfinal-Einzugs in Wimbledon.

Der erste Satz war ein Wechselspiel von klaren Aufschlagspielen und wechselnden Breaks. Niemeier wehrte beim Stand von 5:3 zwei Satzbälle ab und konnte anschließend ausgleichen. Der Tiebreak entschied so den ersten Satz, den Jule Niemeier für sich entscheiden konnte.

Das gute Niveau, das Niemeier gerade am Ende des ersten Satzes ins Match zurückbrachte, hielt auch zu Beginn des zweiten Durchgangs an. Nach dem direkten Break zu Beginn des zweiten Satzes servierte die Dortmunderin konstant weiter und konnte auch am Ende die Breakchance für Jabeur abwehren. Nach 1:36 Stunde nutzte Niemeier den zweiten Matchball.

Siegemund scheitert in drei Sätzen

Laura Siegemund schied hingegen gegen Anna Blinkova aus. In einem intensiven Match über drei Stunden unterlag die ehemalige Nummer 27 der Welt 3:6, 7:6(3), 3:6. Neben der langen Spielzeit wurde das Match besonders durch eine längere Regenpause geprägt.

Auch Niemeier musste daher bis in den späten Nachmittag auf den Start ihres Matches warten. Für die letzte verbliebene Deutsche im Turnier geht es im Achtelfinale weiter. Ihre Gegnerin ist dann die Siegerin aus dem Duell von Bianca Andreescu und Marketa Vondrousova.