WTA Berlin: Kudermetova erneut die Spielverderberin für Sabalenka

Überraschung beim WTA-Turnier in Berlin – Veronika Kudermetova bezwingt die Topgesetzte Aryna Sabalenka im Achtelfinale glatt in zwei Sätzen und wiederholte gegen die Belarussin ihren Coup aus dem Vorjahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 17:12 Uhr

© Getty Images Wie im Vorjahr besiegte Veronika Kudermetova in Berlin Aryna Sabalenka.

Veronika Kudermetova dominierte die Begegnung von Beginn an und startete mit einer schnellen 4:0-Führung. Ohne weitere Aufschlagverluste sicherte sich die 26-jährige den ersten Durchgang.

Im zweiten Akt startete Kudermetova erneut mit einem Break und konnte dieses bis zu einer 4:2-Führung transportieren. Sabalenka konnte nochmal zurückschlagen und die Entscheidung des Satzes in den Tie-Break verlegen. Dort dominierte Kudermetova vom ersten Punkt an und triumphierte nach 1:39 Stunden Spielzeit mit 6:2, 7:6 (2).

Auch Gauff unterliegt

Im Viertelfinale trifft die an Position 10 der WTA-Rangliste geführte Kudermetova auf ihre Landsfrau Ekaterina Alexandrova, die sich überraschend glatt gegen die an Nr. 5 gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff mit 6:4, 6:0 durchsetzen konnte. Die beiden Spielerinnen standen sich bereits in der letzten Turnierwoche in s'Hertogenbosch im Finale gegenüber, wo Alexandrova knapp im Tie-Break des dritten Durchgangs triumphieren konnte.

