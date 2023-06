WTA Berlin: Lisicki unterliegt Garcia, Kvitova schlägt Pliskova

Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Berlin eine Überraschung verpasst.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 19.06.2023, 18:58 Uhr

© Getty Images Sabine Lisicki hat sich gegen Carolina Garcia gut geschlagen

Zehn Jahre nach ihrem Karrierehöhepunkt in London verlor die frühere Top-Spielerin in der ersten Runde mit 6:7 (2:7), 3:6 gegen die an Position drei gesetzte Französin Caroline Garcia. Lisicki, die mittlerweile auf Platz 308 der Weltrangliste geführt wird, hatte für das Rasen-Event in ihrer Heimat eine Wildcard erhalten.

Die 33-jährige Lisicki hielt trotz fehlender Spielpraxis auf höchstem Niveau gut mit. Garcia, die im vergangenen Jahr bei den US Open ins Halbfinale eingezogen war, hatte phasenweise große Probleme mit dem wuchtigen Spiel Lisickis. Im zweiten Satz steigerte sich die Weltranglistenvierte aber und zog davon.

Kvitova gewinnt tschechisches Duell

Neben Lisicki, die 2013 in Wimbledon ins Finale gestürmt war, dort jedoch in zwei Sätzen gegen die Französin Marion Bartoli verlor, sind zwei weitere Deutsche im Hauptfeld dabei: Jule Niemeier und Laura Siegemund steigen am Dienstag ins Turnier ein.

Eine Runde weiter ist mit Petra Kvitova eine zweimalige Wimbledon-Siegerin. Kvitova gewann gegen ihre tschechische Landsfrau Karolina Pliskova mit 6:3 und 6:4. Keine Probleme hatte Donna Vekic beim 6:3 und 6:2 gegen Varvara Gracheva.

