WTA: Sabalenka und Sakkari schlagen in Berlin auf

Aryna Sabalenka und Maria Sakkari werden beim WTA-500-Turnier in Berlin an den Start gehen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 09:32 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari (l.) und Aryna Sabalenka schlagen in Berlin auf

Das WTA-Turnier in Berlin (15. bis 23. Juni) hat sich die Zusage weiterer Top-Spielerinnen gesichert. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, wird Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka beim mit 922.573 US-Dollar dotierten WTA-500-Turnier im Steffi-Graf-Stadion aufschlagen. Neben der Weltranglistenzweiten wird sich auch Maria Sakkari, derzeit Achte der WTA, in Berlin auf den Höhepunkt in Wimbledon vorbereiten.

"Es ist toll, eine so ausdrucksstarke Spielerin wie Aryna Sabalenka im Turnier zu haben, die mit ihrer ganzen Persönlichkeit und von ihrem emotionalen Erscheinen auf dem Platz ein absoluter Hingucker ist. Und mit ihrer überragenden Athletik ist Maria Sakkari auch immer eine ganz besondere Attraktion", sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner.

Aus deutscher Sicht richtet sich der Fokus vor allem auf die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber.