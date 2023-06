WTA Berlin: Donna Vekic und Petra Kvitova spielen um den Titel

Donna Vekic und Petra Kvitova spielen beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin um den Titel. Beide Spielerinnen feierten am Samstag gleich zwei Siege.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2023, 20:10 Uhr

© Getty Images Donna Vekic hat in Berlin die Wimbledonsiegerin geschlagen

Donna Vekic und Petra Kvitova haben am Samstag beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin ganze Arbeit geleistet. Denn nach dem verregneten Freitag mussten ja die Viertel- und Halbfinalmatches hintereinander ausgetragen werden. Vekic setzte sich zunächst gegen Elina Avanesyan mit 6:2 und 7:6 (0) durch, gewann dann ihr Halbfinale gegen Maria Sakkari mit 6:4 und 7:6 (8).

Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova schlug im Viertelfinale Caroline Garcia mit 6:4 und 7:6 (3). Und danach Ekaterina Alexandrova mit 6:3 und 6:4.

Für Vekic geht es morgen um den fünften Titel ihrer Karriere, den bislang letzten hat die Kroatin in diesem Jahr in Monterrey gefeiert. Petra Kvitova hat dagegen schon 30 Championate geholt. Wie vor ein paar Wochen in Miami.

