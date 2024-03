WTA Berlin: Naomi Osaka in 2024 erstmals dabei

Die vierfache Majorsiegerin Naomi Osaka hat ihre Zusage für das WTA-Turnier in Berlin (15. bis 23. Juni) gegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 17:37 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

„Ich freue mich sehr, endlich erstmals in Berlin zu spielen. Es ist weithin bekannt, wie hervorragend die Rasenplätze, wie stark das Feld der Teilnehmerinnen und wie wunderbar die Atmosphäre dort sind“, wird Osaka zitiert.

Die ehemalige Weltranglistenerste hatte bereits in 2021 und 2022 einen Start in Berlin geplant, dann aber aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Osaka hat im vergangenen Jahr ihre Tochter Shai zur Welt gebracht und zu Beginn dieser Saison ihr Comeback gefeiert. In Doha kam sie dabei zuletzt ins Viertelfinale, in Indian Wells in Runde 3. Aktuell spielt sie in Miami.

„Naomi Osaka ist eine schillernde Persönlichkeit und nach ihrer Schwangerschaft schon wieder in toller Form. Sie wird sich sicherlich auf Rasen gut präsentieren. Da kann sich das Tennis-Publikum in Berlin auf einen Weltstar freuen", so Barbara Rittner, Turnierdirektorin der Berlin Ladies Open.

Osaka hat 2018 bei den US Open ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen, 2020 siegte sie erneut in Flushing Meadows. Dazu kommen zwei Siege bei den Australian Open, in 2019 und 2021.

Titelverteidigerin in Berlin ist Petra Kvitova.