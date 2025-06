WTA Berlin: Lys scheidet gegen Badosa aus

Eva Lys hat eine Überraschung beim hochklassig besetzten WTA-Turnier in Berlin verpasst und ihr erstes Saisonspiel auf Rasen chancenlos verloren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.06.2025, 21:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys hatte gegen Paula Badosa keine Chance

Die Hamburgerin unterlag bei ihrem Debüt in der Hauptstadt in ihrem Auftaktmatch der Weltranglistenzehnten Paula Badosa (Spanien) mit 1:6, 3:6 und kassierte einen Dämpfer in der Vorbereitung auf das Rasen-Highlight in Wimbledon (ab 30. Juni).

Lys, die am Montag von Queens-Siegerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) als deutsche Nummer eins abgelöst wurde, kam im Steffi-Graf-Stadion im Grunewald schlecht in die Partie und gab ihr erstes Aufschlagspiel sofort zu Null ab. Gegen das druckvolle Spiel der Australian-Open-Halbfinalistin Bodosa fand Lys auch in der Folge kein Mittel, nach nur 25 Minuten war der erste Satz verloren. Die Spanierin blieb auch im zweiten Durchgang die klar bessere Spielerin und nutzte ihren zweiten Matchball zum Sieg.

In Wimbledon wird Lys erstmals direkt im Hauptfeld stehen. Die 23-Jährige ist derzeit die Nummer 62 der Welt, ausschlaggebend für ihren Sprung im Ranking war ihr überraschender Achtelfinaleinzug als Lucky Loser bei den Australian Open im Januar. In Berlin tritt sie auch im Doppel mit ihrer guten Freundin Marta Kostyuk (Ukraine) an.