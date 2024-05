WTA Berlin: Mit FILA und Tennisnet als VIP zum Final-Wochenende

Die Besetzung beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin ist 2024 wieder einmal fantastisch. Und Ihr könnt mit etwas Glück und mit FILA und tennisnet als VIP +1 beim großen Finalwochenende am 22. und 23. Juni 2024 dabei sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2024, 21:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© FILA Mit FILA und Tennisnet als VIP zum Final-Wochenende

Eine Besetzung wie bei einem Grand-Slam-Turnier - nur wenige Veranstaltungen der WTA-500-Kategorie können das mit Fug und Recht behaupten. Für das Rasenturnier in Berlin gilt dies aber vollumfänglich. Denn die Top Ten der Frauen-Weltrangliste sind beinahe vollständig vertreten. Angeführt wird das Feld dabei von Branchenprima Iga Swiatek, die unbedingt ihren ersten Titel auf Gras gewinnen möchte.

Aber da werden Aryna Sabalenka, Coco Gauff, die Wimbledon-Siegerinnen Elena Rybakina und Marketa Vondrousova oder auch Ins Jabeur etwas dagegen haben.

Weltklasse-Tennis ist also garantiert. Und Ihr könnt dabei sein. Denn FILA und tennisnet laden zu einem VIP-Wochenende ein.

Was müsst Ihr dafür tun?

Ganz einfach: Schreibt uns per Mail Euren ersten Gedanken, der Euch zum Turnier in Berlin einfällt, und gewinnt:

1x2 VIP Tickets für Samstag 22. Juni 2024

1x2 VIP Tickets für Sonntag, 23. Juni 2024

mit Bewirtung für Dich und Deine Begleitung.

Die parkähnliche Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ e.V. in Berlin gehört mit dem direkt anliegendem Hundekehlesee zu den schönsten Tennisanlagen Deutschlands und verleiht damit dem Turnier ein außergewöhnliches Flair. Im VIP-Bereich werdet Ihr kulinarisch ganztägig auf höchstem Niveau verwöhnt.

Komm zum FILA Stand, lerne die Marke kennen und nimm Dir Dein FILA Souvenir (z.B. FILA T-Shirt) mit, das Du als VIP vom Turnier auf Deinen Socials postest.

Last but not least: Unter allen Einsendungen werden darüber hinaus auch noch vier Karten der Kategorie 1 für das Finale am Sonntag verlost!