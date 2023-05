WTA Berlin: Neun Top-Ten-Spielerinnen am Start!

Die bett1open2023 presented by ecotrans Group werden zu einem Tennis-Spektakel der Superlative. Das ergibt sich aus der Meldeliste zu dem mit 850.000 US Dollar dotierten WTA-Turnier, das vom 17. bis zum 25. Juni auf dem Rasen im Steffi-Graf-Stadion des LTTC „Rot-Weiß“ e. V. im Berliner Grunewald ausgetragen wird. ServusTV überträgt die Matches alle live.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 14:47 Uhr

© Paul Zimmer/bett1open presented by ecotrans Group Aryna Sabalenka kommt erneut nach Berlin

Neun Spielerinnen aus den Top-Ten haben gemeldet, angeführt von Aryna Sabalenka. Die 25-jährige Weltranglistenzweite hat mit den Australian Open das erste und bisher einzige Grand-Slam-Turnier des Jahres gewonnen und steht zudem in der Preisgeld-Rangliste 2023 auf Platz eins.

Sie wollen auch die amtierende Wimbledon-Siegerin live sehen? Kein Problem. Elena Rybakina (23/WTA-Rang 4) aus Kasachstan wird selbstredend dabei sein. Ebenso wie die französische Weltmeisterin Carolina Garcia (29/WTA-Rang 5), sowie die US-Top-Stars Jessica Pegula (29/WTA-Rang 3) und Coco Gauff (19/WTA-Rang 6).Als Titelverteidigerin geht der tunesische Publikumsliebling Ons Jabeur (28/WTA-Rang 7) ins Rennen.



Die Finalistin 2022 in Wimbledon und bei den US Open freut sich bereits auf ihre Rückkehr in die deutsche Hauptstadt: „Der Sieg 2022 war hervorragend für mich. Dieser Erfolg gab mir eine Menge Zuversicht in dem Bestreben, besser auf Rasen zu spielen.“Und sie wird herausragend spielen müssen, um eine Chance auf die Titelverteidigung zu haben. Das macht das Weltklasse- Feld der Teilnehmerinnen zwingend erforderlich.

Maria Sakkari (27/WTA-Rang 8) ist die erste Griechin überhaupt, die es in die Top 10 des Welttennis geschafft hat. Sie, Daria Kasatkina (26/WTA-Rang 9) und Petra Kvitova (33/WTA-Rang 10) komplettieren das Feld der Top-10-Spielerinnen.

Die Tschechin Kvitova hatte 2011 und 2014 Wimbledon gewonnen, rund ein Jahrzehnt später ist sie immer noch absolut siegfähig auf höchstem Niveau. Das bewies sie just durch ihren Triumph bei den Miami Open.

Insgesamt treten in Berlinsechs Grand-Slam-Siegerinnen an: Neben Sabalenka, Rybakina und Kvitova auch noch:

Victoria Azarenka (33/WTA-Rang 18). Sie triumphierte bei den Australian Open 2012 und 2013, hatte es in diesem Jahr dort wieder bis ins Halbfinale geschafft. Zudem schlagen mit der US-Amerikanerin Sloane Stephens (30/WTA-Rang 35) und der Kanadierin Bianca Andreescu (22/WTA-Rang 41) die US-Open-Siegerinnen von 2017 und 2019 in Berlin auf.

Natürlich ist zudem auch die amtierende Olympiasiegerin Belinda Bencic (26/WTA-Rang 12) wieder in Berlin auf Titel-Mission. Die Schweizerin hatte in 2022 und 2021 jeweils das Finale verloren.

Übertragen werden die Matches wie schon im vergangenen Jahr von ServusTV.