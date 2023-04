WTA Berlin: Ons Jabeur möchte ihren Titel verteidigen

Ons Jabeur wird versuchen, beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin ihren Titel zu verteidigen. Das gaben die Veranstalter der bett1open am Donnerstag bekannt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 28.04.2023, 08:39 Uhr

© bett1 Open/Paul Zimmer Ons Jabeur mit der Siegertrophäe in Berlin 2022

Ons Jabeur ist nicht einfach nur eine überragende Tennisspielerin. Die charismatische Tunesierin ist Vorbild und Lichtgestalt für alle Sportbegeisterten auf dem afrikanischen Kontinent – und Liebling des Publikums bei den bett1open. Im vergangenen Jahr sicherte sich die 28-Jährige Rechtshänderin den Turniersieg in Berlin.

Nun steht fest: Ons Jabeur tritt wieder in der deutschen Hauptstadt an, um diesen Titel zu verteidigen. Einfach wird das nicht. Denn bei den vom 17. bis zum 25. Juni stattfindenden und mit 850.000 US-Dollar dotierten bett1open 2023 messen sich auf dem Rasen im Steffi-Graf-Stadion des LTTC „Rot-Weiß“ e. V. im Berliner Grunewald die stärksten Spielerinnen der Welt.

Die Weltranglisten-Vierte Ons Jabeur sagt: „Ich freue mich total, wieder bei den bett1open anzutreten und im Juni im herrlichen Berlin zu sein. Der Rasen dort hat mich sehr gut behandelt. Ich hoffe, meinen Turniererfolg wiederholen zu können. Und ich freue mich auf die vielen Fans, um mit ihnen wieder diese ganz spezielle Atmosphäre kreieren zu können.“

2022 hatte sich Ons Jabeur souverän ins Finale von Berlin gespielt. Dort traf sie auf Belinda Bencic. Nachdem Jabeur den ersten Satz mit 6:3 gewonnen hatte und im zweiten Durchgang mit 2:1 führte, musste Bencic verletzungsbedingt aufgeben.

Vorjahesfinale Jabeur gegen Bencic

Jabeur gab der Erfolg in Berlin einen enormen Schub. Danach zog sie in Wimbledon und bei den US Open jeweils ins Finale ein. Nie zuvor war eine Frau aus der arabischen und afrikanischen Welt bei einem Grand-Slam-Turnier so weit gekommen. Interessant zudem: Ihren nächsten und bisher letzten Turniersieg auf der WTA-Tour holte Jabeur ebenfalls gegen Bencic. Vor drei Wochen bezwang sie die Olympiasiegerin aus der Schweiz beim WTA-Turnier in Charleston mit 7:6 und 6:4.

Gibt es in Berlin also womöglich einen Jabeur-Titel-Hattrick gegen Bencic?

Abwarten. Barbara Rittner, die Turnierdirektorin der bett1open, freut sich sehr über die Zusage von Jabeur: „Ihr Spiel ist ein Fest für die Augen. Von allen Spielerinnen hat Ons das größte Repertoire an Tricks auf Lager.“

Ein Augen- und Ohrenschmaus sind auch Jabeurs tunesische Fans. Schon im Vorjahr hatten diese bei ihren Spielen für herausragende Stimmung auf den rappelvollen Tribünen des Steffi-Graf-Stadions gesorgt.

Vor Jabeur haben neben der amtierenden Olympiasiegerin Belinda Bencic auch schon die amtierende Weltmeisterin Carolina Garcia und die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova für die bett1open gemeldet.

Alleine dieses Quartett garantiert spektakuläres Rasen-Tennis aus Weltklasse-Niveau. Entsprechend begehrt sind die Tickets.