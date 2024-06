WTA Berlin: Ons Jabeur und Victoria Azarenka trotzen dem Regen

In der deutschen Bundeshauptstadt wurde am Mittwoch mehr gewartet als gespielt. Dennoch gab es beim WTA-Tour-500-Turnier zumindest zwei Einzel-Partie-Siegerinnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.06.2024, 21:29 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur trotzte dem Regen und steht in Berlin im Achtelfinale

Während sich in anderen Gebieten Deutschlands am Mittwoch erste Hitzerekorde ankündigten, wehte in der Bundeshauptstadt ein gänzlich anderer Wind, der auch einiges an Regenwolken mit im Gepäck hatte. Immer wieder wurde der Spielbetrieb beim WTA-Tour-500-Event augrund einsetzendes Niederschlags unterbrochen, lediglich zwei Einzelpartien konnten zu Ende gespielt werden.

Zunächst setzte sich Tennis-Mama Victoria Azarenka gegen die Türkin Zeynep Sonmez klar mit 6:3, 6:3 durch und steht damit bereits im Viertelfinale. Dort wartet am Freitag die Siegerin aus der Begegnung zwischen Veronika Kudermetova (Russland) und der an drei gereihten Kasachin Elena Rybakina auf die Weißrussin.

Zheng gegen Siniakova wird morgen fortgesetzt

Danach konnte noch das Match zwischen der Nummer acht in Berlin, Ons Jabeur, und der Chinesin Xinyu Wang zu Ende gebracht werden. Die Tunesierin, die bislang in der laufenden Saison ihrer Form ziemlich hinterherläuft, setzte sich nach gut 90 Minuten mit 6:3, 7:6 (4) gegen die aufstrebende Asiatin durch. Nächster Halt für die zweifache Wimbledon-Finalistin ist die Tschechin Linda Noskova.

Noskovas Landsfrau Katerina Siniakova führte im Achtelfinal-Duell gegen die sechstgesetzte Qinweng Zheng im ersten Satz mit 5:3, als erneut Regen einsetzte, der auch gekommen war, um zu bleiben. Die Begegnung wird morgen als zweites Match nach 11:00 am Center Court fortgesetzt.

