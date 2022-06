WTA Berlin: Petkovic scheitert an Sasnovich

Andrea Petkovic ist als letzte deutsche Tennisspielerin beim Rasenturnier in Berlin ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 17:36 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic in Berlin

Am Tag nach ihrem überraschenden Erfolg über die frühere Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza (Spanien) unterlag Petkovic im Achtelfinale Aliaksandra Sasnovich 4:6, 4:6. Gegen die Weltranglisten-38. aus Belarus hatte zuletzt auch Angelique Kerber bei den French Open verloren.

Petkovic (Darmstadt) hatte aus einem deutschen Trio in Berlin als einzige die zweite Runde erreicht, Jule Niemeier (Dortmund) und Tamara Korpatsch (Hamburg) hatten ihre Auftaktmatches verloren. Die deutsche Nummer eins Kerber (Kiel) hatte "fehlende Wertschätzung" der Veranstalter beklagt. Sie bereitet sich ab Montag in Bad Homburg auf Wimbledon (ab 27. Juni) vor.

