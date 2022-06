WTA Berlin: Karolina Pliskova nach Fehlstart souverän

Karolina Pliskova musste zum Auftakt beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin gegen Kaia Kanepi den ersten Satz verloren geben, schlug dann aber mit voller Härte zurück.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 17:43 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova scheiterte im Vorjahr in Berlin im Achtelfinale

Karolina Pliskova hatte im Vorjahr nach einem Freilos in Runde eins beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin gleich in Runde zwei eine Niederlage hinnehmen müssen. Heute konnte bis zu Beginn des zweiten Satzes gegen Kaia Kanepi ein ähnliches Schicksal angenommen werden. Allerdings packte die 30-jährige Tschechin diesmal doch nochmal der Ehrgeiz, weshalb sie schlussendlich doch souverän nach 1:43 Stunden Spielzeit mit 6:7 (5), 6:0, 6:0 als Siegerin den Platz verlassen durfte.

In der Runde der letzten 16 bekommt es Pliskova nun entweder mit ihrer Landsfrau Katerina Siniakova oder der Kanadierin Bianca Andreescu zu tun. Die zuletzt stark aufspielende Schweizerin Jill Teichmann musste sich nach einer 2:42-Stunden-dauernden Marathonpartie der australischen Qualifikantin Daria Saville 7:6 (2), 5:7, 2:6 geschlagen geben. Heute noch im Einsatz ist die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch, die es zum Auftakt ebenfalls mit einer mittels Vorausscheidung qualifizierten Spielerin zu tun bekommt - der Chinesin Xinyu Wang.

TV-HINWEIS: ServusTV Deutschland überträgt alle Spiele live und exklusiv im Free-TV sowie auf ServusOn im Livestream.

