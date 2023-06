WTA Berlin: Regen sorgt für volles Programm am Samstag

Regen am Freitag sorgt beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin für ein Tennis-Fest am Samstag! Vier Viertelfinal-Knüller und die Halbfinals hintereinander!

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.06.2023, 18:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Paul Zimmer | bett1open presented by ecotrans Group Maria Sakkari möchte am Samstag voll angreifen

Auch nach dem schlimmsten Regen geht irgendwann wieder die Sonne auf. Eine Weisheit für das Leben. Sie gilt auch für die bett1open presented by ecotrans Group. Dauerregen seit den Morgenstunden hat am Freitag den kompletten Spielbetrieb verhindert. Vorteil dieser ungeplanten Turnierpause: Der Samstag bietet nun in einer solchen intensiven Abfolge absolutes Spitzentennis, wie es selten geboten wird – Viertelfinale und Halbfinale an einem Tag! Mehr Top-Tennis als nun bei dem mit 850.000 US-Dollar dotierten Tennisfest im Steffi-Graf-Stadion beim LTTC „Rot-Weiß“ e. V. geht nicht.

Viel Masse also, aber vor allem auch ganz viel Klasse. Los geht es um 10.30 Uhr parallel im Steffi-Graf-Stadion und auf Court 1. Und wie!

Maria Sakkari (WTA-Rang 8/an sechs gesetzt) gegen Marketa Vondrousova (WTA-Rang 53): Sakkari strebt ihre sechste Halbfinalteilnahme in diesem Jahr an, ist allerdings noch ohne Turniererfolg in 2023. Vondrousova ist Außenseiterin in diesem Duell. Oder doch nicht? Bisher spielten sie nur einmal gegeneinander. In Rom, da verlor Sakkari.



Lucky Loser Elina Avanesyan (WTA-Rang 81) gegen Donna Vekic (WTA-Rang 23):Vekic hat in diesem Jahr bereits in Monterrey einen Turniersieg gefeiert, stand schon bei drei Rasenturnieren im Endspiel (Sieg in Nottingham 2017). Avanesyan hat sich erst im Juni in die Top 100 gespielt, überzeugt bisher in Berlin jedoch absolut. Es ist das Debüt-Duell der beiden.

Danach folgen zwei weitere Kracher:

Weltmeisterin Caroline Garcia (WTA-Rang 4/an drei gesetzt) gegen Petra Kvitova (WTA-Rang 9/an sieben gesetzt): Fünf der bisher neun Partien hat Kvitova gewonnen. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin präsentiert sich in Berlin in starker Form. Weltmeisterin Garcia auch. Sie ist allerdings in diesem Jahr noch ohne Turniererfolg. Im Gegensatz zu Kvitova, die in Miami triumphiert hat.



Ekaterina Alexandrova (WTA-Rang 22) gegen Veronika Kudermetova (WTA-Rang 13): Revanche für Den Bosch? Dort hatte Alexandrova diese Partie im Finale für sich entschieden. Auch auf Rasen. Von den bisherigen vier Begegnungen haben beide je zwei gewonnen.

Sind die Entscheidungen im Viertelfinale gefallen, heißt es vor allem für die Siegerinnen: Akku aufladen. Und zwar möglichst schnell.

Denn nach einer Pause geht es direkt weiter mit den Halbfinals. Dabei treffen die Siegerinnen folgender Viertelfinals aufeinander: Sakkari/Vondrousova gegen Vekic/Avanesyan gefolgt von Garcia/Kvitova gegen Kudermetova/Alexandrova.