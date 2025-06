WTA Berlin: Sabalenka führt Feld an, Zheng eröffnet gegen Rybakina

Das WTA-500-Turnier in Berlin wartet erneut mit einem großartigen Teilnehmerfeld auf. Am Samstag ging in Deutschlands Hauptstadt die Auslosung über die Bühne.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2025, 13:15 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng trifft in der ersten Runde auf Elena Rybakina

Angeführt wird das Feld in Berlin von der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka. Die Belarussin profitiert wie Coco Gauff, Jessica Pegula und Jasmine Paolini zunächst von einem Freilos und bekommt es in der zweiten Runde mit einer Qualifikantin zu tun. Im Viertelfinale könnte die dreifache Grand-Slam-Siegerin auf Qinwen Zheng oder Elena Rybakina treffen.

Zheng und Rybakina, in der Weltrangliste an Position fünf bzw. elf notiert, werden sich bereits in der ersten Runde gegenüberstehen. Einen weiteren Auftaktkracher in der oberen Hälfte bestreiten die amtierende Australian-Open-Siegerin Madison Keys und Marketa Vondrousova, die wie Rybakina einst in Wimbledon triumphierte.

Lys trifft auf Badosa

French-Open-Siegerin Gauff eröffnet ihre Rasensaison 2025 gegen Daria Kasatkina oder eine Qualifikantin und würde gemäß der Setzliste im Viertelfinale auf Paula Badosa treffen. Die Spanierin trifft ihrerseits zum Auftakt auf Deutschlands Nummer eins Eva Lys, die von den Veranstaltern eine Wildcard bekam.

Mit Bianca Andreescu und Naomi Osaka landeten auch die beiden weiteren Wildcard-Spielerinnen in der unteren Hälfte. Andreescu eröffnet gegen Amanda Anisimova und könnte danach auf Youngster Mirra Andreeva treffen, Osaka spielt in Runde eins gegen Liudmila Samsonova. Danach würde die Weltranglistendritte Pegula warten.

Das Einzel-Tableau in Berlin