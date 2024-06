WTA Berlin: Sabalenka glatt ins Viertelfinale, Jabeur kämpft sich durch

Mit einer dominanten Vorstellung besiegte die an Nr. 2 gesetzte Aryna Sabalenka im Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Berlin Daria Kasatkina glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2024, 19:19 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ließ im Achtelfinale gegen Daria Kasatkina nichts anbrennen.

Mit einer 6:2-Bilanz im direkten Vergleich ging Aryna Sabalenka als Favoritin ins Achtelfinal-Duell gegen Daria Kasatkina. Und von Beginn an wurde die zweifache Australian-Open-Siegerin ihrer Rolle gerecht. Mit ihren drukvollen Schlägen holte sich die 26-jährige die ersten fünf Spiele, ehe sie ihre Gegnerin einmal im ersten Durchgang anschreiben ließ.

Den zweiten Satz konnte Kasatkina anfangs ausgeglichener gestalten, musste aber im fünften Spiel ihren Aufschlag abgeben. Dennoch konnte sie noch einmal kontern und den 4:4-Ausgleich herstellen. Nach dem sofortigen Re-Break servierte Sabalenka zum Match-Gewinn und fixierte mit einem Aufschlag-Winner den 6:1, 6:4-Endstand nach knapp einer Stunde.

Im Viertelfinale trifft die Weltranglisten-3. auf Anna Kalinskaya, die von der verletzungsbedingten Aufgabe der Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova beim Stand von 5:5 profitierte.

Jabeur im Viertelfinale gegen Gauff

Viel Mühe hatte die dreifache Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur in ihrer Achtelfinal-Begegnung gegen die Tschechin Linda Noskova. Nach verlorenem ersten Durchgang im Tiebreak drehte die Tunesierin die Partie noch zum 6:7 (5), 6:3, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden. In der Runde der letzten Acht sieht sich die 29-jährige der topgesetzten US-Open-Siegerin Coco Gauff gegenüber. Die 20-jährige US-Amerikanerin setzte sich gegen Ekaterina Alexandrova nach ausgeglichenem Beginn mit 7:6 (6), 6:2 durch.

Hier das Einzel-Tableau aus Berlin