WTA Berlin: Überraschung! Vekic wirft Rybakina raus

Donna Vekic hat in der zweiten Runde des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin für eine Überraschung gesorgt. Die Kroatin gewann gegen die regierende Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 17:46 Uhr

© Getty Images Donna Vekic hat in Berlin die Wimbledonsiegerin geschlagen

2:14 Stunden standen sich Vekic und Rybakina im Steffi-Graf-Stadion gegenüber, dann durfte sich die Außenseiterin über einen 6:7 (1), 6:3, 6:4-Sieg freuen. Vekic trifft damit im Viertelfinale auf die Russin Elina Avanesyan. Die Russin setzte sich gegen Anna Blinkova ebenfalls in drei Sätzen durch.

Mit Maria Sakkari und Caroline Garcia setzten sich zwei der Favoritinnen auf den Titel in Berlin dzrch. Sakkari gewann gegen Alizé Cornet überraschend deutlich mit 6:4 und 6:2, steht allerdngs erst im Achtelfinale, wo sie Aliaksandra Sasnovich trifft. Garcia dagegen ist wie Donna Vekic bereits im Viertelfinale angekommen. Dort wartet sie auf die Siegerin zwischen Petra Kvitova und Nadia Podoroska.

Jule Niemerier, die gestern Titelverteidigerin Ons Jabeur aus dem Tableau geworfen hat, spielt am Donnerstag gegen Marketa Vondrousova.

Hier das Einzel-Tableau in Berlin