WTA: Bianca Andreescu probiert's mit Sven Groeneveld

Bianca Andreescu ist nach der Trennung von Coach Sylvain Bruneau in Sachen Neu-Coach fündig geworden - wenn auch erst mal auf Versuchsbasis.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2021, 17:28 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu

Andreescu trainiert aktuell mit Sven Groeneveld, wie sie im Vorfeld des Turniers von Montréal bekannt gab.

"Wir kommen auf und abseits des Platzes gut klar", erklärte sie. "Er verfügt über große Kenntnis und ich spüre bereits starke Verbesserungen auf dem Platz - was das Tennis angeht und auf mentaler Ebene. Ich fühle mich sehr selbstbewusst", sagte die 21-Jährige vorm Start in der Heimat.

Andreescu ist quasi Titelverteidigerin in Montréal, sie hatte hier 2019 triumphiert, bevor sie dann auch direkt bei den US Open nachlegte. 2020 fand das WTA-Turnier in Toronto statt, Andreescu fehlte hierbei verletzungsbedingt.

Sie habe mit einigen Coaches gesprochen, gestand sie hinsichtlich der Groeneveld-Verpflichtung. "Seine Erfahrung hilft sehr. Ich will das nächste Level in meiner Karriere erreichen, und ich spüre, dass das nur mit jemandem geht, der viel Erfahrung hat." Groeneveld hat unter anderem lange Zeit mit Maria Sharapova zusammengearbeitet.

Der erste Teil der Zusammenarbeit mit Andreescu fand bereits statt, allerdings nur online. "Ich habe gehofft, dass es im direkten Austausch ähnlich wird, und das war der Fall. Ich bin also sehr gespannt auf unsere Probezeit."

Andreescu ist in Montréal an Position zwei gesetzt und hat ein Freilos zum Auftakt. Sie könnte in Runde 2 direkt auf ihre Landsfrau Leylah Fernandez treffen.

