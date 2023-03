WTA: Bianca Andreescu - Zwei Bänder gerissen, längere Pause

Bianca Andreescu hat nach ihrem Sturz beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami ein Verletzungsupdate gegeben. Die Kanadierin wird wohl länger fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2023, 08:56 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu wird wohl länger fehlen

Der Sturz, der Bianca Andreescu in ihrem Match gegen Ekaterina Alexandrova in Miami in die nächste Verletzungspause geschickt hat, war durchaus mit jenem von Alexander Zverev im vergangenen Jahr in Roland Garros zu vergleichen. Nun ist für die Kanadierin zu hoffen, dass der Schaden im Sprunggelenk nicht ganz so schlimm ist wie bei Zverev. Aber: Zwei Bänder sind nach Angaben von Andreescu gerissen, ein möglicher Zeitpunkt der Rückkehr nur schwer anzugeben.

Immerhin hat die US-Open-Siegerin von 2019 ihren Optimismus nicht verloren. Schließlich hat Andreescu ja schon Erdahrungen mit Verletzungen gemacht, sich immer wieder zurück gekämpft. Mit der starken Vorstellung in Miami, wo sie nacheinander Emma Raducanu, Maria Sakkari und Sofia Kenin besiegen konnte, wird Bianca Andreescu ab kommenden Montag wieder unter den besten 30 Profis auf der WTA-Tour geführt werden.

Das ist allerdings im Moment nachrangig. Jetzt heißt es für die 22-Jährige erst einmal, wieder auf die Beine zu kommen. Buchstäblich.