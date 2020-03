WTA-Bildergalerie: Die letzten zehn Siegerinnen in Indian Wells

In diesen Tagen hätte die Siegerin des WTA-Premier-Mandatory-Turniers in Indian Wells gekürt werden sollen. Aus bekannten Grüden ist es dazu nicht gekommen. Wir blicken deshalb noch einmal auf die letzten zehn Siegerinnen zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2020, 10:04 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova feiert 2013 ihren zweiten Indian-Wells-Erfolg - mit 6:2, 6:2 gegen Caroline Wozniacki im Finale

Die Siegerliste der 2010er-Jahre zeigt vor allem auch eines: Indian Wells muss auch als guter Indikator dafür gelten, wer bei den US Open früher oder später sehr gut abschneiden wird. Bei den Siegerinnen von 218 und 2019 hat es sofort geklappt, die Gewinnerin 2014 musste in Flushing Meadows ein Jahr länger warten. Eine prominente Frau fehlt in der letzten Indian-Wells-Dekade allerdings auf der Ehrentafel: Serena Williams, die das "fünfte Major" jahrelang boykottiert hatte.

