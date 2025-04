WTA: Bogotá für Maria weiter ein gutes Pflaster

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist beim WTA-Turnier in Bogotá ihrem dritten Turniersieg in Kolumbiens Hauptstadt einen Schritt nähergekommen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 09:42 Uhr

© Getty Images In einer Partie mit zwei unterschiedlichen Sätzen schaffte Tatjana Maria beim WTA-Turnier in Bogota den Einzug ins Viertelfinale.

Im Achtelfinale ihres ersten Sandplatzturniers der Saison setzte sich die Titelgewinnerin von 2022 und 2023 gegen die US-Amerikanerin Hanna Chang mit 6:0, 7:6 (7:1) durch.

Nächste Gegnerin der 37-Jährigen ist die an Nummer zwei gesetzte Lokalmatadorin Camila Osorio. Für Maria ist das Duell mit der Titelverteidigerin auch die Gelegenheit zur Revanche für ihre Niederlage vor Jahresfrist an gleicher Stelle ebenfalls in der Runde der besten Acht.

Bei dem French-Open-Vorbereitungsturnier in Südamerika ist Maria die letzte deutsche Spielerin im Wettbewerb. Aus dem deutschen Duo in Bogotá war Laura Siegemund (Metzingen) bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Hier das Einzel-Tableau aus Bogota