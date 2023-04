WTA Bogota: Tatjana Maria gelingt Titelverteidigung

Tatajana Maria hat wie schon im Vorjahr den Titel beim WTA-Tour-250-Turnier in Bogota geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2023, 21:22 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria hat in Bogota erneut zugeschlagen

Dritter Karriere-Titel im Einzel für Tatjana Maria auf der WTA-Tour. Und wieder hat die deutsche Nationalspielerin in Bogota zugeschlagen. Wie schon im vergangenen Jahr holte sich Maria also den Titel, besiegte im Endspiel die US-Amerikanerin Peyton Stearns mit 6:3, 2:6 und 6:4. Maria war an Position zwei gesetzt in die Veranstaltung gegangen, Turnierfavoritin Elise Mertens musste sich schon im allerersten Match gegen die Schwedin Mirjam Björklund verabschieden.

Die Titelverteidigung durch Maia wird auch Rainer Schüttler feuen. Der Kapitän des deutschen Bille-Jean-King-Cup-Teams hat mit seiner Mannschaft am kommenden Freitag und Samstag in der Stuttgarter Porsche Arena eine schwierige Aufgabe vor sich. Da werden nämlich die Brasilianerinnen rund um Spitznekraft Beatriz Haddad Maia am Start sein.

