WTA Bogota: Tatjana Maria steht im Finale

Die Siegesserie von Tatjana Maria hält an. Im Halbfinale vom 250er-Turnier in Bogota (Kolumbien) schlug sie die Russin Kamilla Rakhimova in zwei Sätzen.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2022, 23:23 Uhr

Plötzlich Finalistin: Tatjana Maria

Tolle Geschichte: Aus der Qualifikation ins Finale und dabei bislang nur einen Satz abgegeben – bei Tatjana Maria (WTA-Nr. 237) läuft es gut. Variabel auf beiden Seiten und häufig mit dem Vorhand-Slice. Der Matchplan der Deutschen ging gegen Kamilla Rakhimova (WTA-Nr. 85) auf. Nach ihrem deutlichen 6:2 und 6:2 Erfolg, bei dem sie insgesamt nur zwei (!) vermeidbare Fehler machte, trifft sie im Finale überraschend auf Laura Pigossi.

Osorio überraschend gegen Pigossi raus

Im ersten Halbfinale des Tages gab es eine größere Überraschung. Die Qualifikantin Laura Pigossi (WTA-Nr. 167) nahm Titelverteidigerin Camila Osorio (WTA-Nr. 33) nach 2 Stunden und 11 Minuten Spielzeit aus dem Turnier. Große Freude natürlich bei der 27-jährigen Brasilianerin, wobei Osorio sichtlich angeschlagen war. Gegen Ende der Partie musste sie sogar von unten aufschlagen.

