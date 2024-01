WTA Brisbane: Andreeva und Noskova spielen seltenes Duell

Mirra Andreeva trifft im Viertelfinale des WTA-Turniers in Brisbane auf Linda Noskova. Damit bestreiten zum ersten Mal seit 2009 zwei Teenagerinnen ein Viertelfinale auf der WTA-Tour bei einem Turnier der 500er-Kategorie oder höher gegeneinander.

© Getty Images Mirra Andreeva und Linda Noskova spielen in Brisbane um den Halbfinaleinzug.

Durch die hohe Anzahl an Spielerinnen, die auf der WTA Tour mit einer gewissen Regelmäßigkeit mit jungen Jahren erste und manchmal auch größere Erfolge feiern, könnte man von einer größeren Häufigkeit bei den höher eingestuften Events ausgehen. Doch das Viertelfinale in Brisbane zwischen der Belarussin Mirra Andreeva und der Tschchien Linda Noskova ist das erste Duell in einem WTA-Viertelfinale dieser Kategorie seit 15 Jahren.

Die 16 Jahre alte Andreeva gilt seit dem Achtelfinaleinzug der letztjährigen Wimbledon-Austragung als das neue Megatalent. Ende des Jahres erreichte sie mit Platz 46 ihre bisher höchste Platzierung im WTA-Ranking. Linda Noskova kann mit 19 Jahren schon etwas mehr Erfahrung vorweisen. Aktuell belegt sie mit Rang 40 ihre beste Karriereplatzierung der Weltrangliste. Eine von beiden Spielerinnen wird in Brisbane nun das Halbfinale erreichen.

Caroline Wozniacki 2009 gegen Melanie Oudin

Zuletzt gab es ein Teenager-Viertelfinale bei einem Turnier mit mindestens der Kategorie WTA 500 bei den US Open. 2009 bestritten Caroline Wozniacki und Melanie Oudin eines der vier Matches in der Runde der letzten acht gegeneinander. Wozniacki unterlag später im Finale Kim Clijsters.

