WTA Brisbane: Aryna Sabalenka müht sich zum Turniersieg

Aryna Sabalenka hat beim WTA-500-Turnier in Brisbane mit etwas Mühe den Titel geholt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 09:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka triumphierte in Brisbane

Erstes Turnier, erster Titel: Die Saison 2025 hätte für Aryna Sabalenka nicht besser beginnen können. Die Weltranglistenerste, die in der Vorsaison unter anderem die Australian Open und US Open gewonnen hatte, holte am Sonntag beim WTA-500-Event in Brisbane den Turniersieg.

War Sabalenka auf dem Weg ins Endspiel noch ohne Satzverlust geblieben, musste sie gegen Überraschungsfinalistin Polina Kudermetova unerwartet hart kämpfen. Die russische Qualifikantin sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:3 und konnte zunächst auch den zweiten Satz offen gestalten.

Mit dem Break zum 3:2 bog Sabalenka jedoch auf die Siegerstraße ab. Die Belarussin gewann den zweiten Satz mit 6:3 und ließ anschließend nichts mehr anbrennen. Nach einer Stunde und 47 Minuten Spielzeit durfte die 26-Jährige über den 3:6, 6:3 und 6:2-Erfolg jubeln.

Der Turniersieg in Brisbane markierte für Sabalenka die perfekte Generalprobe für die in einer Woche beginnenden Australian Open in Melbourne. Die Weltranglistenerste wird das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres als große Favoritin in Angriff nehmen.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane