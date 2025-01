WTA Brisbane: Ein Marathon am Neujahrstag? Aber ja!

Daria Kasatkina und Peyton Stearns haben beim WTA-Tour-500-Turnier in Brisbane am Neujahrstag 2025 ordentlich ihr Nenngeld ausgespielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2025, 09:41 Uhr

Eigentlich sollte man ja eher sanft in eine Spielzeit gleiten, vor allem im Tennis, wo zwar auch schon früh die ersten Highlights anstehen, die ersten Turniere des Jahres aber eher der Vorbereitung dienen. Aber wenn´s einmal läuft, dann schaut man offenbar nicht so ganz genau auf die Uhr. Und möchte einfach nur gewinnen. So ist es Peyton Stearns und Daria Kasatkina am heutigen Neujahrstag in Brisbane ergangen.

3:21 Stunden lang bespielten sich die beiden, ehe Kasatkina mit 7:6 (7), 4:6 und 7:5 gewann. Die Russin steht damit im Achtelfinale, wo sie auf ihre Landsfrau Polina Kudermetova trifft, die etwas überraschend gegen Liudmilla Samsonova gewann.

Apropos: Nicht mehr dabei ist die Nummer zwei in Brisbane. Denn Emma Navarro musste sich Lokalmatadorin Kimberly Birrell mit 5:7 und 5:7 geschlagen geben. Turnierfavoritin Aryna Sabalenka ist nach ihrem ungefährdeten Auftakterfolg gegen Renata Zarazua erst morgen wieder im Einsatz. Die Weltranglisten-Erste trifft dann auf Yulia Putintseva.