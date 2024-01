WTA Brisbane: Naomi Osaka streicht das Positive hervor

Nach der Achtelfinalniederlage beim WTA-Tour-500-Turnier in Brisbane gegen Karolina Pliskova sieht Naomi Osaka auch positive Aspekte und freut sich bereits auf die nächsten Herausforderungen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 23:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Naomi Osaka ist mit ihrem Auftritt beim WTA-Turnier in Brisbane nicht unzufrieden

Aufgeräumt und klar begegnete Naomi Osaka der Zweitrunden-Niederlage beim WTA-Hartplatz-Event in Brisbane gegen die Tschechin Karolina Pliskova in der anschließenden Pressekonferenz: "Die Woche ist definitiv kürzer ausgefallen, als ich es gewollt habe. Ich fühle mich mit meiner jetzigen Form ganz gut. Verglichen mit der letzten Partie gegen sie, denke ich, dass ich heute sogar besser gespielt habe." Gegen die Ex-Weltranglisten-Erste bei einem ihrer Lieblingsturniere anzutreten - Pliskova hat das Turnier in Brisbane bereits dreimal gewonnen - sei eben keine leichte Aufgabe.

Verbesserungsbedarf sieht die Japanerin beim Erspielen der Big Points: "Wir werden sehen, was in Melbourne passieren wird. Ich habe in den Statistiken gesehen, dass ich mir recht wenige Breakmöglichkeiten erspielt habe. Auf der anderen Seite haben wir auch einfach beide richtig gut gespielt."

"Möchte, dass es sich auszahlt"

Der nächste Auftritt der 26-Jährigen wird ein Exhibition-Match im Vorfeld der Australian Open in der Rod-Laver-Arena sein, bevor es beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres dann richtig ernst wird.

Der Aufschlag sei weiterhin eine ihrer großen Stärken, so ballerte die vierfache Grand-Slam-Championesse 14 unretournierbare Services ins gegnerische Feld, bei lediglich zwei Doppelfehlern. Die Quote der Punkte beim ersten Aufschlag lag bei beeindruckenden 83 Prozent.

Mit der neuen Mutterrolle kommt Osaka sichtlich gut zurecht, wenn sie auch zugibt: "Ich bin etwas traurig, auch wenn es eher eine Traurigkeit ist, wie, 'Oh, ich wünschte, ich hätte besser gespielt, denn ich muss derzeit so viel Zeit getrennt von ihr (Anm.: Tochter Shai) verbringen, also möchte ich auch, dass es sich auszahlt."

Hier das Einzel-Tableau aus Brisbane.