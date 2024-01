WTA Brisbane: Ostapenko stoppt „Brisbane-Königin“ Pliskova

Mit einer dominanten Vorstellung besiegte Jelena Ostapenko im Achtelfinale des WTA-500-Turniers die dreifache Titelträgerin Karolina Pliskova in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 06:59 Uhr

© Getty Images Auch von einem zwischenzeitlichen Tief ließ sich Jelena Ostapenko im Match gegen Karolina Pliskova nicht stoppen.

Eine spannende Partie durfte zwischen der an Nr. 3 gesetzten Jelena Ostapenko und der auf Position 16 geführten Karolina Pliskova erwartet werden, schließlich lautete die Bilanz vor dem Match bei zehn gespielten Begegnungen 5:5. Die letzten beiden Matches in der letzten Saison gingen jedoch an die Lettin.

Zu Beginn des Matches feuerte die 26-jährige Ostapenko einen Winner nach dem anderen ab und ließ der dreifachen Brisbane-Siegerin, die in der Runde zuvor das Comeback von Naomi Osaka vorläufig gestoppt hatte, im ersten Durchgang keine Chance. Im zweiten Akt fand die Tschechin über den eigenen Aufschlag besser ihren Rhythmus, während sich die Fehlerquote bei Ostapenko deutlich erhöhte und die ehemalige French-Open-Siegerin in Folge den Satzausgleich hinnehmen musste.

Im dritten Satz übernahm Ostapenko wieder das Ruder mit ihrem druckvollen Spiel und servierte beim Stand von 5:3 auf den Matchgewinn. Mit einem Ass fixierte die Weltranglisten-12. den 6:2, 4:6, 6:3-Erfolg nach 2:17 Stunden Spielzeit.

Im Viertelfinale trifft die sechsfache Titelträgerinauf der Tour bei ihrem ersten Brisbane-Start auf Victoria Azarenka.

Azarenka schlägt Burel

Azarenka traf im ersten Match des Tages in der Pat Rafter Arena auf die Französin Clara Burel. Die Belarussin startete mit einer schnellen 4:1-Führung ins Match, gab dann aber drei Spiele in Folge ab. Im zwölften Game nutze die Nr. 8 der Setzliste bei Aufschlag ihrer Gegnerin ihre zweite Möglichkeit zum Satzgewinn.

Auch im zweiten Akt startete die zweifache Australian-Open-Championesse mit dem frühen Break und transportierte diesmal die 3:0-Führung bis zum Satzende. Zum Abschluss des 7:5, 6:2-Erfolgs nach 93 Minuten nahm die Weltranglisten-23. ihrer 22-jährigen Gegnerin noch einmal das Service ab.

