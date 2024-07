WTA Budapest: Lys und Seidel siegen zum Auftakt, Korpatsch unterliegt knapp

Beim WTA-250-Turnier in Budapest waren heute drei DTB-Spielerinnen aus Hamburg in ihrer Auftaktrunde im Einsatz. Während Eva Lys und Ella Seidel ins Achtelfinale einziehen konnten, musste sich Tamara Korpatsch in drei Sätzen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 14:44 Uhr

© Getty Images Mit einer souveränen Leistung schaffte Eva Lys in Budapest den Einzug ins Achtelfinale.

Eine starke Leistung zeigte Eva Lys in ihrer Auftakt-Partie gegen die an Nr. 6 gesetzte Nadia Podoroska. Nachdem die 22-jährige zu Beginn etwas schleppend in die Begegnung fand und mit 1:3 im Hintertreffen lag, übernahm sie die komplette Kontrolle und überließ ihrer argentinischen Gegnerin keinen Spielgewinn mehr zum finalen 6:3-6:0 nach 71 Minuten. Im Achtelfinale sieht sich die Weltranglisten-129. der US-Amerikanerin Bernarda Pera gegenüber, die sich nach hartem Kampf in knapp drei Stunden mit 7:5, 2:6, 6:2 gegen die 29-jährige Tamara Korpatsch durchsetzen konnte.

Über fehlendes Glück kann sich Ella Seidel beim Turnier in Ungarn nicht beschweren. Nachdem sie in der Finalrunde der Qualifikation der Bulgarin Gergana Topalova, gegen die sie auch in der Qualifikation von Wimbledon den Kürzeren zog, in drei Sätzen unterlegen war, durfte sie im Hauptfeld als Lucky Loserin gegen die Japanerin Moyuka Uchijima antreten. Dort dominierte sie die Partie von Beginn an und sicherte sich den ersten Durchgang glatt. Als die 19-jährige ihrer Gegnerin im ersten Spiel des zweiten Akts den Aufschlag abnehmen konnte, musste diese das Match nach 44 Minuten beim Stand von 1:6, 0:1 aufgeben. In der Runde der letzten 16 trifft die Weltranglisten-166. auf die Siegerin der Begegnung Olga Danilovic aus Serbien gegen die Ungarin Anna Bondar.

Hier das Einzel-Tableau aus Budapest