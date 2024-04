WTA Charleston: Azarenka souverän, Wozniacki fliegt raus

Während Victoria Azarenka beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston ohne Probleme eine Runde weiter ist, musste sich Caroline Wozniacki erneut Anhelina Kalinina geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 09:15 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka ist in Charleston mit einer starken Leistung eingestiegen

Das Wetter in Charleston war am Mittwoch nicht das feinste, die Veranstalter nahmen darob ein paar Partien aus dem Tagesprogramm. Danielle Collins wird das recht gewesen sein. Die Siegerin von Miami hatte so einen Tag mehr Zeit, sich auf Ons Jabeur vorzubereiten.

Auch Victoria Azarenka war in Miami weit gekommen (bis ins Halbfinale nämlich). Und auch die ehemalige Nummer eins der Welt hat den Schwung mit nach Charleston genommen. Azarenka gewann gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto mit 6:1 und 6:2. Und trifft im Achtelfinale überraschend auf Taylor Townsend, die sich gegen Ekaterina Alexandrova mit 7:5 und 6:2 behaupten konnte. Alexandrova hatte in Miami ja Iga Swiatek aus dem Tableau gekegelt.

Nicht mehr dabei ist dagegen Caroline Wozniacki, die erneut an Anhelina Kalinina scheiterte. Während Wozniacki in Miami aber noch einen Matchball gegen Kalinina hatte (und nicht verwerten konnte), setzte sich die Ukrainerin diesmal sicher mit 6:2 und 6:3 durch.

