WTA Charleston: Collins rauscht über Sakkari ins Finale gegen Kasatkina

Auch auf der grünen Asche beim WTA-500er-Turnier in Charleston reitet Danielle Collins weiter auf der Erfolgswelle und schafft mit dem Sieg über Maria Sakkari den Einzug ins Endspiel gegen Daria Kasatkina, die Jessica Pegula niederringen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 09:05 Uhr

© Getty Images Nach ihrem Triumph beim Master in Miami zieht Danielle Collins in Charleston erneut ins Endspiel ein.

Nach ihrem Erfolg beim Masters-Event in Miami scheint das Selbstvertrauen von Danielle Collins fast grenzenlos zu sein. Nachdem die US-Amerikanerin als ungesetzte Spielerin das Halbfinale der Topfavoritinnen sprengte, traf sie dort auf die an Nr. 3 gesetzte Maria Sakkari. Im ersten Durchgang wechselte das Momentum mehrfach. Nach einer schnellen 3:0-Führung musste die 30-jährige Collins den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen, um dann mit weiteren drei Spielgewinnen in Folge den ersten Satz einzufahren.

Auch im zweiten Durchgang hielt die Weltranglisten-22. an ihrer Marschrichtung fest, sich nicht von der Grundlinie verdrängen zu lassen und die Bälle möglichst früh zu nehmen. Bereits im ersten Spiel schaffte sie das frühe Break und gab sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße mehr. Mit einem Doppelfehler servierte die Griechin Sakkari zum Abschluss einen weiteren Aufschlagverslust zum 6:3, 6:3-Erfolg für Collins nach 86 Minuten.

Kasatkina kämpft Pegula nieder

Einen großen Fight lieferten sich Jessica Pegula und die an Position 4 geführte Daria Kasatkina. Die topgesetzte US-Amerikanerin erwischte den besseren Start, der sich in einer 4:2-Führung widerspiegelte. Kasatkina fand nun aber besser ins Match und drehte den ersten Durchgang mit vier Spielgewinnen in Folge. Im zweiten Akt schaffte die 30-jährige Pegula im vierten Game das entscheidende Break und servierte den Satzausgleich nach Hause. Im spannenden Entscheidungssatz wechselte das Momentum mehrfach. Mit vier Punktegewinnen in Folge konterte die 26-jährige Kasatkina einen 1:3-Rückstand im entscheidenden Tiebreak und besiegelte mit einem Vorhand-Passierball kurz-cross den 6:4, 4:6, 7:6 (4)-Erfolg nach 2:45 Stunden.

Somit zieht Kasatkina zum zweiten Mal ins Endspiel des Sand-Events in Houston ein. 2017 konnte sich die Weltranglisten-11. mit einem klaren Zweisatz-Sieg in Endspiel gegen die Lettin Jelena Ostapenko ihren Premierentitel auf der WTA-Tour sichern.

