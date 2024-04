WTA Charleston: Danielle Collins feiert nächsten Titel

Danielle Collins hat im Endspiel des WTA-Turniers in Charleston Daria Kasatkina 6:2, 6:1 gewonnen und damit den zweiten Titel innerhalb einer Woche gewonnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 22:15 Uhr

© Getty Images Danielle Collins hat aktuell viel zu lachen auf dem Court.

In der aktuellen Form ist Danielle Collins nur schwer zu schlagen. Und das bekam auch daria Kasatkina im Endspiel von Charleston zu spüren. Den dreizehnten Sieg und zweiten Titel in Folge konnte die US-Amerikanerin nach 1:19 Stunde feiern. Dabei gewährte die 22. des WTA-Rankings ihrer Gegnerin nur im ersten Satz zwei Spiele.

Kasatkina brachte in der gesamten Partie nur drei Aufschlagspiele durch und machte nach dem Stand von 2:4 nur noch im zweiten Satz ein Spiel zum 1:5. Danielle Collins ließ ihrer Kontrahentin kurz zuvor nochmal die Chance, um ein Fuß in die Partie zu setzen, stellte nach zwei abgewehrten Breakchancen jedoch auf 5:0 aus ihrer Sicht.

Für Danielle Collins setzt sich nach dem Masters-Triumph von Miami damit ein unglaublicher Erfolgslauf fort und sichert ihr die Rückkehr in die Top20 der Weltrangliste mit Beginn der neuen Woche.

Camila Osorio feiert Titel in der Heimat

Parallel sicherte sich Camila Osorio beim WTA-Turnier in Bogota den zweiten WTA-Titel der Karriere. Die Kolumbianerin siegte in ihrer Landeshauptstadt Bogota gegen die um fast 40 Plätze besser platzierte Marie Buozkova 6:3, 7:6(5). Die 85. des WTA-Rankings hielt bereits vor drei Jahren die Trophäe an selber Stelle in der Hand. Nun gelang erneut der Triumph vor heimischen Publikum.

