WTA Rom: Osaka besiegt Kostyuk und holt sich ihren ersten Top-20-Sieg auf Sand

Naomi Osaka sicherte sich in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Rom den ersten Top-20-Sieg ihrer Karriere auf Sand, nachdem sie die Nummer 20 Marta Kostyuk mit 6:3, 6:2 besiegen konnte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 19:09 Uhr

© Getty Images

Bereits gestern konnte Osaka sich über einen Sieg gegen die Französin Clara Burel freuen. Osakas heutige Gegnerin war die Top-20 Spielerin Marta Kostyuk, die bisher eine erfolgreiche Saison spielte und zwei WTA-500-Finals erreichte, darunter den Porsche Tennis Grand Prix vor drei Wochen. Heute ließ Osaka ihrer Gegnerin allerdings kaum eine Chance und Kostyuk hatte sichtlich Schwierigkeiten, in das Match zu finden. Die ehemalige Weltranglistenerste holte sich zügig den ersten Satz und auch die Regenpause in der Mitte des zweiten Satzes brachte die Japanerin nicht aus dem Konzept. Osaka sicherte sich mit ihrem ersten Matchball bei 5:2, 40:30 und in 71 Minuten ihr Ticket für die dritte Runde des Masters.

Osaka trifft in der dritten Runde auf die an Position 10 gesetzte Daria Kasatkina. Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden seit dem Finale von Indian Wells im Jahr 2018 sein, welches Osaka mit 6:3, 6:2 gewann und damit ihren ersten Titel auf der Hologic WTA Tour holte.

