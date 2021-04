WTA Charleston: Kovinic und Kudermetova um ersten Karriere-Titel

Danka Kovinic und Veronika Kudermetova bestreiten am Sonntag das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Charleston. Für beide Spielerinnen geht es um den ersten Turniersieg auf der Tour.

zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 22:41 Uhr

Immerhin eine gesetzte Spielerin hat es in das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Charleston geschafft: Veronika Kudermetova, als Nummer 15 in das Event gegangen, hatte mit Paula Badosa im zweiten Halbfinale beim 6:3 und 6:3 ebenso wenige Probleme wie ihre Finalgegnerin am Sonntag, Danka Kovinic, mit Ons Jabeur. Die Tunesierin war als Zwölfte der Setzliste die am besten platzierte Spielerin im Halbfinale. Hatte gegen Kovinic beim 3:6, 2:6 keine Chance.

Die Montenegrinerin hatte auf ihrem Weg in das Endspiel in Runde zwei die aufstrebende Kanadierin Leylah Fernandez in drei Sätzen besiegt und danach mit Petra Kvitova, der Nummer drei in Charleston 2021, kurzen Prozess gemacht. Kudermetova dagegen musste gegen keine einzige gesetzte Spielerin antreten, besiegte im Viertelfinale aber immerhin Sloane Stephens, die US-Open-Gewinnerin von 2017.

Turnierfavoritin Ashleigh Barty war nach ihrem Triumph in Miami im Viertelfinale an Badosa gescheitert. Die Nummer zwei, Sofia Kenin, verlor gleich ihr Auftaktmatch gegen Lauren Davis.

