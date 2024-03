WTA Charleston: Lasset die Sandplatzsaison beginnen!

Die Sandplatzsaison bei den Frauen wird mit dem WTA-500-Turnier in Charleston eingeläutet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 12:11 Uhr

© Getty Images Im Vorjahr gewann Ons Jabeur in Charleston

Während in Miami dieser Tage das vorerst letzte große Hartplatzturnier über die Bühne geht, steht sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen der Start in die Sandplatzsaison unmittelbar bevor. Während auf ATP-Seite in Houston, Estoril und Marrakesch gleich drei Events stattfinden, gilt der Fokus bei den Damen (fast) ausschließlich dem WTA-500-Turnier in Charleston.

Zwar finden parallel zur Veranstaltung in South Carolina zwei weitere kleine Turniere in Bogota (WTA 250) und La Bisbal d’Empordà (WTA 125) statt, die erweitere Weltelite ist aber ausschließlich in Charleston anzutreffen. Mit Jessica Pegula, Ons Jabeur, und Maria Sakkari schlagen gleich drei Top-Ten-Spielerinnen in den USA auf.

Auch an Grand-Slam-Siegerinnen mangelt es in Charleston nicht, geben sich doch Victoria Azarenka, Sofia Kenin, Sloane Stephens und Caroline Wozniacki allesamt die Ehre. Gute Chancen auf den Turniersieg dürften außerdem Daria Kasatkina, Beatriz Haddad Maia und Madison Keys haben.

Ausgetragen wird das Turnier in Charleston übrigens auf grünem (!) Sand. Titelverteidigerin ist Jabeur, die sich im Vorjahr im Finale gegen die Schweizerin Belinda Bencic mit 7:6 (6) und 6:4 behauptete.