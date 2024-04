WTA Charleston Open: Korpatsch scheitert in der ersten Runde, Wozniacki weiter

Nach einem Drei-Satz-Krimi musste sich die Deutsche Tamara Korpatsch mit 4:6, 6:3 und 2:6 in der ersten Runde geschlagen geben. Caroline Wozniacki hingegen hatte in ihrem Erstrundenmatch keinerlei Probleme und zieht mit einem 6:0 und 6:1 Sieg in die zweite Runde des WTA-500-Turniers in Charleston ein.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 01.04.2024, 21:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Tamara Korpatsch tat sich heute schwer mit ihrer Erstrunden-Gegnerin Daria Saville. Die Deutsche fand ihren Rhytmus erst am Ende des ersten Satzes, zu spät um diesen noch zu gewinnen. Dennoch gerade rechtzeitig um mit Zuversicht in den zweiten Satz zu starten, den sie dann auch für sich entscheiden konnte. Der dritte Satz startete ausgeglichen, doch Saville gewann immer mehr die Oberhand und beendete dann doch relativ schnell das Match mit einem 6:2 Sieg des entscheidenen Satzes.

Caroline Wozniacki war Dank einer Wildcard direkt für das Hauptfeld des WTA-500-Turniers in South Carolina zugelassen worden und konnte heute eine bravoröse Leistung abliefern. Sie spielte gegen Mccartney Kessler, die als Lucky Loser nachgerückt war. Die Dänin gab in ihrem Match lediglich im zweiten Satz ein Spiel ab und kann nun mit Aufschwung in die zweite Runde ziehen, in der sie auf die an 15 gesetzte Anhelina Kalinina trifft.

Hier gehts zum Einzel-Tableau der Charleston-Open