WTA Charleston: Titelverteidigerin Collins nimmt Ostapenko-Hürde

Titelverteidigerin Danielle Collins ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Jelena Ostapenko in das Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Charleston eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.04.2025, 21:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

So weit, so gut für Danielle Collins. Die Titelverteidigerin in Charleston steht zwölf Monate nach ihrem Coup auf grünem Sand erneut im Viertelfinale. Collins gewann gegen Jelena Ostapenko mit 7:5 und 6:3. In der Runde der letzten acht könnte nun aber Turnierfavoritin Jessica Pegula warten - diese muss aber zunächst einmal Ajla Tomljanovic bezwingen.

Ein weiteres, rein US-amerikanisches Viertelfinale steht schon fest. Denn nach ihrem sicheren Zwei-Satz-Erfolg gegen Yulia Putintsvea spielt Doha-Siegerin Amanda Anisimova gegen Emma Navarro, die mit Ashlyn Krueger ihre liebe Not hatte.

Erst im Achtelfinale angekommen ist Madison Keys, die zu Beginn des Jahres ja die Australian Open gewinnen konnte. Keys trifft später am Donnerstag auf Anna Kalinskaya.

Hier das Einzel-Tableau in Charleston