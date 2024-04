WTA Charleston: Topfavoritin Pegula zum Auftakt fast gescheitert

Jessica Pegula musste bei ihrem ersten Auftritt beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston zittern, gewann gegen Landsfrau Amanda Anisimova aber doch noch im Tiebreak des dritten Satzes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.04.2024, 08:14 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula in Charleston

Ein Freilos in Runde eins hat manchmal seine Tücken. Dann nämlich, wenn man auf eine Spielerin trifft, die aus dem Auftaktmatch viel Schwung mitgenommen hat. So wie Amanda Anisimova beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston. Anisimova hatte Alizé Cornet nur drei Spiele gelassen, nahm viel Schwung in die Partie gegen Turnierfavoritin Jessica Pegula mit. Es spricht indes für die Nummer fünf der Welt, dass sie sich am Ende doch noch mit 3:6, 6:4 und 7:6 (3) durchsetzen konnte.

Nächste Gegnerin von Pegula wird Magda Linette sein, die etwas überraschend gegen Australian-Open-Halbfinalistin Dayana Yastremska gewann.

Ausgeschieden ist auch Madison Keys. Die an Position acht gesetzte Lokalmatadorin unterlag Jaqueline Cristian aus Rumänien mit 6:3, 3:6 und 3:6. Weiter gut im Flow ist dagegen Miami-Siegerin Danielle Collins, die Paula Badosa beim 6:1 und 6:4 keine Chance ließ. Collins trifft in Runde zwei auf Ons Jabeur. Die Tunesierin hatte wie Jessica Pegula zum Auftakt ein Freilos.

Hier das Einzel-Tableau in Charleston