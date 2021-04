WTA Charleston: Veronika Kudermetova holt Premierentitel

Veronika Kudermetova hat beim WTA-500-Event von Charleston ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gefeiert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.04.2021, 20:59 Uhr

In einem einseitigen Endspiel setzte sich die Russin am Sonntagabend europäischer Zeit gegen die Montenegrinerin Danka Kovinic mit 6:4 und 6:2 durch. Es war das Ende eines starken Laufs der 23-Jährigen, die auf dem Weg zu ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour keinen einzigen Satz abgegeben hatte.

Damit setzt es für Kudermetova am Anfang der kommenden Woche auch ein neues Karrierehoch in der Weltrangliste. Mit Montag wird die Dame aus Russland auf Rang 29 der WTA-Charts geführt werden.

Kudermetova im Race auf Platz fünf

Die Saison 2021, sie ist bislang eine äußerst erfolgreiche für Veronika Kudermetova. Bereits zum Jahresstart spielte sich die 23-Jährige ins Finale des WTA-Events von Dubai. Bei den Australian Open erreichte Kudermetova Runde drei - in welcher sie an Simona Halep scheiterte.

Mit dem Titel in Charleston, wo unter anderem auch die Weltranglistenerste Ash Barty an den Start gegangen war, ist die Weltranglisten-38. auch im WTA-Race in einer äußerst aussichtsreichen Position. Derzeit wird Kudermetova nämlich auf Rang fünf geführt.