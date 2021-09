WTA Chicago: Bencic und Svitolina siegen, Andreescu und Petkovic verlieren

Belinda Bencic und Elina Svitolina gestalteten ihre Auftaktpartien beim WTA-500-Turnier in Chicago erfolgreich. Anastasia Pavlyuchenkova und Bianca Andreescu mussten hingegen ebenso wie die Deutsche Andrea Petkovic bereits die Segel streichen.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 29.09.2021, 22:12 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic ist in Chicago bereits ausgeschieden

Guter Start für die beiden höchstplatzierten Spielerinnen in der oberen Hälfte des WTA-500-Tableaus von Chicago. Die topgesetzte Elina Svitolina gewann nach einem Freilos zum Auftakt souverän mit 6:4 und 6:3 gegen Amanda Anisimova, auch die an Position drei geführte Olympiasiegerin Belinda Bencic hatte mit Maddison Inglis bei ihrem 5:7, 6:1 und 6:0-Erfolg letztlich wenig Probleme.

Bencics Finalgegnerin aus Tokio, Marketa Vondrousova, zog ebenfalls ins Achtelfinale ein: Die Tschechin schlug die Nummer vier des Turniers Anastasia Pavlyuchenkova mit 6:3 und 6:2. Zudem musste auch Bianca Andreescu eine Niederlage hinnehmen - die US-Open-Siegerin des Jahres 2019 unterlag Shelby Rogers mit 4:6 und 5:7.

Friedsam verliert in Nur-Sultan

Ebenfalls ausgeschieden ist die Deutsche Andrea Petkovic. Die 34-jährige Darmstädterin verlor gegen die an Position neun gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula 2:6, 5:7. Bei den US Open Anfang September war Petkovic auch in der zweiten Runde gescheitert.

Beim Turnier in Nur-Sultan verpasste derweil Anna-Lena Friedsam den Einzug ins Viertelfinale. Die 27 Jahre alte Tennisspielerin aus Neuwied unterlag der an Position zwei gesetzten Belgierin Alison Van Uytvanck nach 1:58 Stunden mit 4:6, 6:3, 4:6.

