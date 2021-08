WTA Cincinnati: Angelique Kerber vs. Ashleigh Barty im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber bekommt es im Halbfinale des WTA-1000-Turniers von Cincinnati um 17:00 Uhr mit Ashleigh Barty zu tun. Die Begegnung wird live im Stream bei DAZN zu sehen sein. Hier gibt´s den Match-Tracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2021, 14:04 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber fordert im Semifinale Ashleigh Barty

Erst im Juli waren sich Angelique Kerber und Ashleigh Barty im Halbfinale gegenübergestanden, rund ein Monat später kommt es in der Vorschlussrunde des WTA-1000-Turniers von Cincinnati erneut zum Aufeinandertreffen der beiden - und die Deutsche will sich in Ohio naturgemäß für die Niederlage im Südwesten Londons revanchieren.

Kerber vs. Barty - wo es einen Livestream gibt

Das Halbfinalduell zwischen Angelique Kerber und Ashleigh Barty ist für 17:00 Uhr angesetzt und wird live im Stream bei DAZN angeboten. Hier findet ihr den Match-Tracker zur Partie.

Hier geht´s zum Draw von Cincinnati