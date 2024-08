WTA Cincinnati: Aryna Sabalenka souverän zum Titel

Aryna Sabalenka hat am Montag ihren ersten Titel in Cincinnati geholt. Die 26-Jährige gewann das Finale gegen Jessica Pegula mit 6:3 und 7:5.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 22:28 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka gewann in Cincinnati

Aryna Sabalenka hat unmittelbar vor den US Open einiges an Selbstvertrauen getankt. Die Belarussin, die zuletzt nicht unbedingt in Topform agiert hatte, holte sich beim WTA-1000-Turnier in Cincinnat den Titel. Im Finale setzte sich die amtierende Australian-Open-Siegerin gegen Jessica Pegula mit 6:3 und 7:5 durch.

Sabalenka, die sich im Halbfinale gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek behauptet hatte, schien zunächst auch gegen Pegula nichts anbrennen zu lassen. Just als die 26-Jährige zum Matchgewinn aufschlug, gelang der US-Amerikanern zur Freude der heimischen Fans jedoch das Break zum 5:5. In den vier vorangegangenen Aufschlagspielen im zweiten Satz hatte Sabalenka keinen einzigen Punkt abgegeben.

Sabalenka ließ sich von Pegulas Comeback allerdings nicht verunsichern und schlug umgehend mit einem Break zurück. Wenige Minuten später durfte sie über ihren ersten Titel in Cincinnati jubeln.

Sabalenka wird die in der kommenden Woche beginnenden US Open nach ihrer starken Woche in Ohio als Weltranglistenzweite in Angriff nehmen. Auch Pegula reist mit ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck nach New York, hatte sie vor dem Finaleinzug in Cincinnati doch beim WTA-1000-Turnier in Toronto triumphiert.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati