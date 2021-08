WTA Cincinnati: Ash Barty siegt und eine Handvoll Überraschungen

Ash Barty hat mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Heather Watson ihr Achtelfinal-Ticket in Cincinnati gelöst. Mit Simona Halep, Iga Swiatek und Aryna Sabalenka haben sich indes aber bereits drei namhafte Spielerinnen aus dem Turnier verabschiedet.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.08.2021, 06:15 Uhr

Ash Barty steht in Cincinnati in Runde drei

Auch für Ash Barty lief in ihrer Zweitrundenbegegnung mit Heather Watson nicht alles glatt. Die Australierin konnte zwar Durchgang eins mit 6:4 souverän für sich entscheiden, hatte in der Folge aber doch durchaus zu kämpfen. Im zweiten Durchgang zwang die britische Wildcard die Favoritin in ein Tiebreak, das Barty jedoch mit 7:3 für sich entscheiden konnte. Barty trifft nun in einem regelrechten Drittrundenkracher auf die Titelverteidigerin Viktoria Azarenka, die Alison Riske in zwei Sätzen besiegte.

Ausgeschieden sind hingegen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka - zwei Mitfavoritinnen in Ohio. Letztere lieferte sich mit Paula Badosa einen epischen Kampf, unterlag schlussendlich nach knapp zweieinhalb Stunden im Tiebreak des dritten Satzes. Iga Swiatek erwischte gegen die Tunesierin Ons Jabeur keinen guten Tag und hatte klar in zwei Sätzen das Nachsehen.

Halep gibt auf, Krejcikova und Bencic stark

Nicht einmal antreten konnte indes Simona Halep, die ihr Zweitrundenduell mit Jessica Pegula verletzungsbedingt w.o. geben musste. Damit ist auch ein Start bei den US Open bei der zuletzt verletzten Rumänin unsicher. Jessica Pegula trifft nun auf die formstarke Tschechin Karolina Pliskova, welche mit Yulia Putintseva keine Probleme hatte.

Mit jeweils einem umkämpften und einem überdeutlichen Satz schafften Barbora Krejcikova und Belinda Bencic den Aufstieg ins Achtelfinale. Die frischgebackene Goldmedaillengewinnerin aus der Schweiz nahm Shelby Rogers aus dem Turnier, die French-Open-Siegerin aus diesem Jahr besiegte Dayana Yastremska.

Bereits am Mittwoch haben Angelique Kerber und Naomi Osaka in umkämpften Drei-Satz-Matches ihre Achtelfinal-Tickets gelöst.

Hier geht´s zum Draw von Cincinnati!