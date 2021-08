WTA Cincinnati: Barbora Krejcikova startet mit breiter Brust ins Turnier

Die French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova löste ihre durchaus schwierige Auftakt-Herausforderung beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati mit Bravour.

von tennsinet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2021, 21:34 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova startete eindrucksvoll in das Hartplatzturnier in Cincinnati

Einen richtig starken Eindruck hinterließ Barbora Krejcikova in ihrer Erstrunden-Partie beim WTA-Tour-1000-Event in Cincinnati gegen die Russin Daria Kasatkina. Die tschechische Triumphatorin des diesjährigen Sandplatz-Grand-Slam-Turniers in Roland Garros setzte sich zum Auftakt nach lediglich 1:12 Stunden Spielzeit klar mit 6:3, 6:2 gegen die Weltranglisten-27. aus Tolyatti durch.

Die nächste Aufgabe Krejcikovas ist zumindest auf dem Papier eine noch leichtere, geht es doch entweder gegen die junge US-amerikanische Wildcard-Spielerin Catherine McNally (WTA 136) oder gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska, die sich derzeit auf dem 50. WTA-Rang befindet.

Pavlyuchenkova ohne US-Visum

Der Spielbetrieb im Bundesstaat Ohio konnte wegen Regens erst mit eineinhalbstündiger Verspätung aufgenommen werden. Auch für die nächsten Tage ist in der Region um Cincinnati mit Schlechtwetter zu rechnen. Eine schlechte Nachricht gab es auch für die russische Top-20-Spielerin Anastasia Pavlyuchenkova noch vor ihrem Turnierbeginn.

Die 30-Jährige musste von den Western & Southern Open zurückziehen, da sie nicht rechtzeitig ihr Visum für die USA erhalten hatte. Pavlyuchenkova befindet sich derweil immer noch in Kanada, wo sie in der vergangenen Woche beim 1000er-Turnier in Montreal im Einsatz war. Sie hofft nun, dass sie noch rechtzeitig für die US Open einreisen darf.

