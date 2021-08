WTA Cincinnati: Belinda Bencic schlägt Marketa Vondrousova erneut, auch Cori Gauff weiter

Belinda Bencic und Cori Gauff stehen in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers von Cincinnati. Mit Camila Giorgi musste sich die Montreal-Siegerin hingegen bereits verabschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 09:41 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic setzte sich erneut gegen Marketa Vondrousova durch

Vor knapp drei Wochen waren sich Belinda Bencic und Marketa Vondrousvoa im Finale der Olympischen Spiele gegenübergestanden und wie schon in Tokio setzte sich auch beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati die Schweizerin durch: Bencic siegte mit 6:3 und 7:5 und bekommt es nun mit Shelby Rogers zu tun.

Ebenfalls weiter ist Cori Gauff, die sich gegen Su-Wei Hsieh locker mit 6:1 und 6:2 durchsetzte. In der zweiten Runde kommt es für die 17-jährige US-Amerikanerin zum Duell mit der Weltranglistenzweiten Naomi Osaka.

Ausgeschieden ist hingegen Montreal-Siegerin Camila Giorgi. Die Italienerin musste sich Jessica Pegula klar mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben. Auch Sloane Stephens musste ihre Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden in Cincinnati bereits begraben: Die ehemalige US-Open-Siegerin unterlag Caroline Garcia in einem Late-Night-Thriller in drei Sätzen.

Besser lief es für Victoria Azarenka, die Liudmila Samsonova mit 6:2 und 6:3 besiegte. Auch Simona Halep legte im Bundesstaat Ohio einen erfolgreichen Start hin.

