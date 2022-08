WTA Cincinnati: Nicht ganz fair, nicht ganz fein

Der Spielplan beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati sieht für Emma Raducanu keine Verschnaufpause vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 14:10 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu hat kaum Zeit zum Verschnaufen

Emma Raducanu arbeitet sich beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati gerade an den großen, schon etwas älteren Damen des Tennissports ab: Nach dem Erfolg gegen Serena Williams darf sich die Britin nun an Victoria Azarenka versuchen. Spannende Aufgaben sind dies, die erste hat Raducanu am Dienstagabend (Ortszeit) mit 6:4 und 6:0 bravourös gemeistert. Dass die regierende US-Open-Siegerin aber nur wenige Stunden später in der zweiten Partie des Mittwochs gegen Azarenka ran muss, erstaunt dann doch etwas.

Denn die Begegnung zwischen Raducanu und Williams war nach der ursprünglichen Ansetzung für Montag ohne nähere Angabe von Gründen um einen Tag nach hinten verschoben worden. Nun nahm die Partie letztendlich nur 65 Minuten in Anspruch - davon war aber natürlich nicht auszugehen. Azarenka hatte ihr Erstrundenmatch gegen Kaia Kanepi schon am Montag absolvieren dürfen.

Raducanu kann Druck abbauen

Unabhängig von den Verschnaufpausen zwischen den Matches geht es für Emma Raducanu in Cincinnati auch darum, ein wenig Druck vor den US Open abzubauen. Denn dort hat sie 2.000 Punkte für die WTA-Liste zu verteidigen, in der sie momentan auf Position 13 geführt wird. Im bisherigen Hartplatz-Sommer steht für die immer noch erst 19-Jährige ein Viertelfinale in Washington (Niederlage gegen Ljudmilla Samsonova) und ein Erstrunden-Aus gegen Camila Giorgi in Toronto in der Bilanz.

Im vergangenen Jahr hatte sich Raducanu völlig überraschend den Titel beim letzten Major des Jahres in New York City geholt, mit einem Finalsieg gegen Leylah Fernandez. Sollte Raducanu in Cincinnati auch die zweite Hürde packen, geht es entweder gegen Karolina Pliskova oder Elise Mertens. Beide haben in den vergangenen Wochen wieder eine aufsteigende Form-Tendenz gezeigt.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati