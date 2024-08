WTA Cincinnati: Pegula besiegt Fernandez in 3-Stunden-Thriller

In einer intensiven und spannenden Viertelfinal-Begegnung triumphierte die US-Amerikanerin Jessica Pegula beim WTA-1000er-Turnier in Cincinnati gegen Leylah Fernandez aus Kanada nach mehr als drei Stunden in drei engen Sätzen und trifft im Halbfinale auf die Spanierin Paula Badosa.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 06:19 Uhr

© Getty Images Trotz deutlicher Führungen machte es Jessica Pegula in ihrem Viertelfinale gegen Leyla Fernandez noch einmal spannender als nötig.

Trotz zahlreicher Breaks im ersten Satz, insgesamt sieben an der Zahl, blieb die Viertelfinal-Begegnung zwischen der an Nr. 6 gesetzten Jessica Pegula und Leylah Fernandez beim WTA-1000-Event in Cincinnati bis zum Stand von 5:5 ausgeglichen, ehe die US-Amerikanerin ihrer kanadischen Gegnerin den Aufschlag entscheidend abnehmen und den Gewinn des ersten Durchgangs ohne Verlustpunkt ausservieren konnte.

Im zweiten Durchgang sah es nach einem frühen Feierabend für die 30-jährige Pegula aus, die sich eine schnelle 4:0-führung erspielen konnte. Danach jedoch kehrte die kampfstarke Fernandez zurück ins Match und erzwang die Entscheidung im Tiebreak, in dem die 21-jährige deutlich mit 7:1 die Oberhand behalten konnte. Auch im dritten Satz verspielte die Weltranglisten-6. aus den USA eine 3:0-Führung, um nach drei ausgelassenen Matchbällen beim Stand von 6:5 erneut im Tiebreak antreten zu müssen. Diesmal jedoch hatte die Spielerin aus Buffalo das bessere Ende für sich und fixierte mit ihrem fünften Matchball den 7:5, 6:7 (1), 7:6 (3)-Erfolg nach knapp über drei Stunden.

Im Halbfinale sieht sich die ehemalige Weltranglisten-3. der ungesetzten Paula Badosa gegenüber.

Badosa stoppt Pavlyuchenkova

Die 26-jährige Badosa war von Beginn an vor ihrer Viertelfinal-Gegnerin Anastasia Pavlyuchenkova gewarnt, schließlich konnte die Russin davor im Achtelfinale die frisch gekürte Olympiasiegerin Qinwen Zheng in zwei Sätzen besiegen. Mit einem frühen Break im vierten Spiel stellte die Spanierin die Weichen früh auf den Gewinn des ersten Satzes und hielt anschließend ihre Aufschlagspiele, ohne ihrer 33-jährigen Gegnerin auch nur eine Break-Chance zu gestatten. Auch im zweiten Akt war die Weltranglisten-36. Herrin im Haus und konnte Pavlyuchenkova zweimal in Folge das Service zur 4:1-Führung abnehmen. Mit ihrem ersten Matchball besiegelte die ehemalige Weltranglisten-2. den 6:3, 6:2-Erfolg nach 67 Minuten.

Hier das Einzel-Tableau aus Cincinnati