WTA Cincinnati: Petra Kvitova und Madison Keys im Halbfinale

Petra Kvitova und Madison Keys stehen beim WTA-1000-Event von Cincinnati im Halbfinale.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.08.2022, 21:22 Uhr

Petra Kvitova und Madison Keys stehen in Cincinnati im Halbfinale

Madison Keys hat den überraschenden Zweisatzerfolg über die Weltranglistenerste Iga Swiatek am Freitag in beeindruckender Manier bestätigen können: Die US-Amerikanerin behielt auch im Viertelfinalduell mit der frischgebackenen Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina die Oberhand und löste deutlich in zwei Sätzen ihr Halbfinalticket. In der Vorschlussrunde trifft Keys nun auf Petra Kvitova.

Auch die Tschechin zeigt sich in Ohio bisweilen in starker Verfassung: Die 28-Jährige steht in Cincinnati bereits zum dritten Mal im Halbfinale. Kvitova hatte mit der Qualifikantin Alja Tomljanovic kaum Probleme, schlussendlich siegte die 32-Jährige mit 6:3 und 6:3. Die anderen beiden Viertelfinali in Cincinnati bestreiten Jessica Pegula und Caroline Garcia sowie Aryna Sabalenka und Shuai Zhang.

